В Кемерове состоялась торжественная отправка призывников, которые будут служить в Восточном военном округе

Более 150 молодых ребят впервые столь значительным составом отправились на Дальний Восток.

Пока данный шаг сложно назвать идеальным строевым. Но и спрос с этих вчерашних призывников еще не велик. Впереди год службы, и все необходимые навыки будут непременно доведены до совершенства. А пока что на плацу советы служивых друзей и слезы подруг и жен.

Пока молодая мама еле сдерживает слезы, полуторагодовалая красавица-дочурка весело пьет молоко. И не подозревая, что папу теперь увидит только через год. Самый спокойный в этой семье отец-призывник. Армия – для него шаг обдуманный, после того, как не сложилось с вузом, бегать от комиссариата и не собирался. Служить на Дальнем востоке – подальше от дома – тоже решил сам.

Такой путевкой, кстати, активно пользуются. По словам военного комиссара Германа Воробьева, который сегодня поздравил ребят с началом военной службы, более 80 человек из тех, кто уходил в армию год назад и уже вернулся, решили связать свою жизнь с армией – стать профессиональными военными. И это только одно ведомство, многие из отслуживших пойдут в силовые структуры. Кузбасские призывники всегда были на хорошем счету. Ежегодно они отправляются служить в самые разные уголки нашей Родины. Их ждут и в элитных подразделениях. В середине мая 15 кузбасских парней пополнили Президентский полк, подготовку к службе в котором они начали еще за полгода до отправки. Сегодняшние новобранцы тоже прошли специальную подготовку.

С призывом не все, конечно, гладко, и об этом тоже сегодня говорил военный комиссар. Оставляет желать лучшего здоровье молодых людей. С прошлого года оно не ухудшилось – и это уже хорошо. Больных в армии быть не должно, на этом особый акцент и военных и врачей. Армия должна быть крепкой и духом, и силой.

Последние объятия с любимыми, последние рукопожатия от друзей, последние наставления от родных и близких. К этой жизни ребята вернутся через год. Год, который они проведут на границе нашей родины. Год, который много изменит в их жизни.