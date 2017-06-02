Находить и сохранять. В Беловском районе действует необычный школьный музей

Школьники сами являются и авторами экспозиции, и её участниками.

Экскурсии, которые проводят здесь, выходят за рамки привычного. Это – полное погружение. Школьники, хоть и не надолго, получают возможность побыть среди экспонатов не в качестве обычных наблюдателей, а самим стать частью экспозиции. Музей в селе Менчереп создали в 2005 году. У школьников, которые вместе с руководителем трудятся над сохранением ценностей, практически всегда есть работа.

Постепенно в руки юных музейных работников стали попадать не только старинные рушники и утюги. Жители села, желая сохранить, стали приносить в этот музей боевые награды своих отцов и дедов, похоронки и письма с фронта. А главное – начался сбор реальных историй военного и послевоенного времени.

И таких историй, как в Менчерепе, так и во всём Беловском районе, огромное количество. Но только здесь решили сохранить и записать все свидетельства той войны. И хранители экспозиции планируют сделать свою работу ещё более масштабной.

В Беловском районе сейчас насчитывается тринадцать школьных экспозиций военной и народной тематики, и каждая из них станет прародителем при создании общего историко-краеведческого музея.