В Кузбассе в виртуальном пространстве ведется ежедневная борьба. В Кибердружину постоянно поступают сообщения о той, или иной опасной интернет-страничке, видео, группе в сети Интернет. Добровольная организация уже 2 месяца отслеживает контент в Интернете.

У кемеровчанки Елены Орловой трое детей. И каждый знает, что такое интернет, как подписаться на канал в ютубе или «лайкнуть» понравившуюся запись. Чтобы они не попали на опасные странички, Елена внимательно следит за виртуальной жизнью своих чад.

Опасные для психики детей и подростков странички – это зацеппинг, группы смерти, детская порнография, пропаганда наркотических и психотропных веществ. Кузбасская кибердружина, созданная в конце марта, помогает блокировать подобные сайты. 18 работников и более 250 волонтеров ежедневно мониторят просторы интернета и социальных сетей. Добровольцы регистрируются и от имени детей общаются с администраторами потенциально опасных групп. Пытаются узнать информацию, которая поможет в дальнейшем выйти на них. И эта работа уже дала первые результаты.

Вся информация, которую выявляют волонтёры, отправляется в следственный комитет, роскомнадзор или полицию. Поэтому правоохранители предупреждают: за преступление в виртуальном мире наказание в реальной жизни – неизбежно.