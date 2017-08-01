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Угольщики компании «СУЭК-Кузбасс» установили рекорд по общей протяженности пробуренных за месяц скважин, по отгрузке, а также добыче угля

Другие новости от 01.08.2017

Угольщики компании «СУЭК-Кузбасс» установили рекорд по общей протяженности пробуренных за месяц скважин, по отгрузке, а также добыче угля.

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