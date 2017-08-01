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В Осинниках прошел фестиваль «Арт-вишня»

Другие новости от 01.08.2017

За год садоводам из Осинников удается собрать около ста двадцати тонн спелой  ягоды. Рекордными для Сибири сборами урожая Осинники прославились не только в регионе, но и за его пределами.

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