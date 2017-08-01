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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Уже совсем скоро самые заядлые кузбасские рыбаки расчехлят удочки

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В «Березовом уюте» стартует седьмая фишка сезона.

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