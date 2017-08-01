Уже совсем скоро самые заядлые кузбасские рыбаки расчехлят удочки

В «Березовом уюте» стартует седьмая фишка сезона.
Уже совсем скоро самые заядлые кузбасские рыбаки расчехлят удочкиДругие новости от 01.08.2017
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Угольщики компании «СУЭК-Кузбасс» установили рекорд по общей протяженности пробуренных за месяц скважин, по отгрузке, а также добыче угля
- 01.08.17
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