Проспект Кузнецкий, 135 Б и 133 В. О непростых условиях, в которых живут жильцы двух общежитий областного центра по этим адресам, мы уже рассказывали в выпусках «Других новостей». Дома рушатся, находиться внутри зданий опасно. Причина – насквозь мокрый кирпич, который отсырел за много лет эксплуатации.