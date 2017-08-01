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О непростых условиях, в которых живут жильцы двух общежитий областного центра…

Другие новости от 01.08.2017

Проспект Кузнецкий, 135 Б и 133 В. О непростых условиях, в которых живут жильцы двух общежитий областного центра по этим адресам, мы уже рассказывали в выпусках «Других новостей». Дома рушатся, находиться внутри зданий опасно. Причина – насквозь мокрый кирпич, который отсырел за много лет эксплуатации.

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