За здоровьем пешей прогулкой. В Новокузнецке прошел масштабный фестиваль скандинавской ходьбы

Каждый желающий мог принять участие в мастер-классах от профессиональных тренеров и узнать секреты правильного передвижения со скандинавками. Акция «1000 скандинавских палок – ветеранам Кузбасса» стартовала в области по инициативе губернатора Амана Тулеева в 2015 году. За это время спортинвентарь получили десятки тысяч жителей региона.
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