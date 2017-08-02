За здоровьем пешей прогулкой. В Новокузнецке прошел масштабный фестиваль скандинавской ходьбы

Каждый желающий мог принять участие в мастер-классах от профессиональных тренеров и узнать секреты правильного передвижения со скандинавками. Акция «1000 скандинавских палок – ветеранам Кузбасса» стартовала в области по инициативе губернатора Амана Тулеева в 2015 году. За это время спортинвентарь получили десятки тысяч жителей региона.