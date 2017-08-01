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В Кемерове появится самый большой в городе линейный парк

Другие новости от 01.08.2017

Рабочие демонтировали большую часть пешеходной зоны бульвара Строителей. В ближайшее время здесь появятся прогулочные тротуары, велодорожки и места отдыха.

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