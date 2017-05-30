В Новокузнецке инспекторы ГИБДД пересели на двухколесный транспорт

Характерный рев мотора мощного мотоцикла слышно за несколько сотен метров. Особенно в ночное время. И Новокузнецк – не исключение. С наступлением темноты мотоциклисты гоняют по центральным улицам, даже не пытаясь себя ограничивать. Нарушая при этом не только скоростной режим, но и общественный порядок, мешая людям спать. Однако в городе нашли способ борьбы с лихачами. На страже тишины теперь специальный мотопатруль. Лейтенанты полиции Виталий Бородин и Константин Казаков стали первыми мотоциклистами в погонах. Прошли отбор среди десятков претендентов, на протяжении нескольких месяцев отрабатывали навыки вождения полицейского мотоцикла. Освоили и навыки преследования в условиях городских трасс и внедорожья.

Преимущество мобильного патруля – маневренность, а значит – возможность эффективного преследования и задержания лихачей. 160 километров в час – такую скорость может развить полицейский мотоцикл. Правда, признаются инспекторы, прибегать к таким мощностям еще не приходилось. Но мотополицейские готовы к любым погоням. Тем более, каждый сотрудник имеет специальную защиту.

Пока в рядах дорожно-патрульной службы только два инспектора, но результаты уже есть. За одну неделю задержали десятки нарушителей правил дорожного движения и ночной тишины.

Новокузнецкие водители еще не привыкли видеть полицейских на мотоциклах, поэтому стражей порядка не всегда замечают. А вот нарушители мимо сотрудников госавтоинспекции точно не проедут. Мотополиция патрулирует улицы города в ежедневном режиме.