Информационный дайджест

В I квартале инвестиции в основной капитал объектов экономики и соцсферы Кузбасса составили 36,1 млрд рублей. Это на 26,7% больше, чем в январе-марте 2016 года. В том числе капиталовложения по крупным и средним предприятиям достигли 26,2 млрд рублей (прирост на 27,8%). Как отметил замгубернатора Денис Шамгунов, для инвесторов наиболее привлекательной остается добыча полезных ископаемых. Ее доля – 62% от общего объема инвестиций крупных и средних предприятий. При этом капиталовложения в добычу угля составили 15,9 млрд рублей и выросли на 29,3% по сравнению с первым кварталом предыдущего года. Также значительный удельный вес имеют транспортировка и хранение, строительство жилья и коммерческой недвижимости. Высокий рост инвестиций отмечен в сельском хозяйстве, где за первые три месяца текущего года вложено 501,6 млн рублей

Посевная в Кузбассе выходит на финишную прямую. Как сообщили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на сегодняшний день яровой сев в области составил 80% плана, или 571,3 тыс. га. Лидерами в посеве зерновых являются Прокопьевский и Мариинский районы, где засеяно 98,7% и 97,7% га соответственно.

Телеканал «Кузбасс 24», который входит в состав ГТРК «Кузбасс» и междуреченская телерадиокомпания «Июнь» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь о новостях Междуреченска жители всего региона смогут узнать и на канале «Кузбасс 24».

Областная служба «Соцтакси» пополнилась 41-м автомобилем – он передан в поселок Мундыбаш Таштагольского района. Специализированная машина оборудована на базе «Газели» и предназначена для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. В салоне шесть мест, из них два – для перевозки колясочников. Все пассажирские места оснащены подлокотниками, ремнями безопасности и кнопками связи с водителем. При этом для колясочников предусмотрен автоматический гидроподъемник у задней двери. «Социальное такси» позволит маломобильным жителям северной части Таштагольского района комфортно и безопасно посещать поликлинику, почту, банк и другие учреждения.