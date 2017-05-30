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Продолжаются рейды по пресечению несанкционированной торговли

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Уже не первый раз проверяющие посетили злачное место на проспекте Ленина, 26. Торговля рассадой, овощами и даже мясом и рыбкой на пыльных тротуарах здесь – нередкость. На этот раз выявили одного нарушителя. На него и составили протокол об административном правонарушении. Штраф за несанкционированную торговлю – от 1000 до 5000 рублей. По меркам уличной торговли с небольшим оборотом – немалый. Остальных об административной ответственности пока предупредили. Тем, кому уличная торговля приносит определенный доход, проверяющие рассказали, как можно получить бесплатное ярмарочное место, вручив памятку, в которой перечислены все разрешённые места торговли.

 

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