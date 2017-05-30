В Новокузнецком районе на базе «МРСК Сибири» прошли учения энергетиков, спасателей и лесников

В борьбе со стихией. В Новокузнецком районе на базе кузбасского филиала «МРСК Сибири» прошли интерактивные учения энергетиков, спасателей и лесников по ликвидации сложных технологических нарушений на электросетях, вызванных природными явлениями.

Высота – несколько десятков метров. Напряжение – 110 тысяч вольт. И это еще не все экстремальные условия, с которыми могут столкнуться в работе специалисты службы высоковольтных линий кузбасского филиала «МРСК Сибири». Снегопад и порывистый ветер – природные явления, которые очень часто становятся причиной нарушений линии электросетей.

Для проведения таких масштабных учений Кузбасс выбрали не случайно. События, которые произошли в регионе 5 марта 2017 года, вошли в сценарий тренировок. Тогда из-за снегопада и ветра с порывами 27 метров в секунду без электричества остались несколько сел. Но справиться с нештатной ситуацией удалось в сжатые сроки.

Учения решили максимально приблизить к реальности. Поэтому перед началом организовали оперативный штаб, который координировал работу всех подразделений. А также на месте проконтролировал процесс взаимодействия местных властей, энергетиков, спасателей и лесников. Для поиска нарушений на электросетях использовали беспилотные летательные аппараты, которые благодаря своей мобильности помогают найти повреждения в условиях труднопроходимой местности.

Такие тренировки – еще один способ сделать функционирование электросетевого комплекса более надежным. Чтобы быть готовыми в любых неблагоприятных природных условиях отработать слаженно. И вовремя устранить нарушения. Тем более, технические возможности только увеличиваются. В этом году автопарк кузбасского филиала «МРСК Сибири» пополнился новыми автогидроподъемниками, бурильными машинами и другой спецтехникой.