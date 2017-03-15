Информационный дайджест

- Прошло очередное заседание регионального штаба по финмониторингу под руководством первого заместителя губернатора Владимира Чернова. На повестке дня ситуация с долгами по зарплате и налоговым отчислениям на ряде предприятий в территориях области. В списке должников по заработной плате: ЗАО «АФК» (руководитель Сергей Титов) и несколько автошкол ДОСААФ (председатель регионального отделения Сергей Коротких). Штаб потребовал от руководителей погасить задолженность, предупредив об уголовной ответственности за подобные нарушения закона. На совещание были приглашены и «самые проблемные» предприятия по налоговым отчислениям. ООО «Мостопоезд-833» в Анжеро-Судженске (руководитель и собственник Андрей Цицилин) задолжал в бюджет почти 3 млн рублей. ООО «Абагурский машиностроительный завод» в Новокузнецке (собственник Александр Хроменков) – более 11 млн рублей. ООО ЧОП «Север» в Прокопьевске (собственник Евгений Киселев) – 3,6 млн рублей. Все три организации находятся в стадии ликвидации, а их собственники открыли другие компании. Члены штаба поручили налоговикам проанализировать деятельность созданных компаний на предмет возможного использования «фирм-однодневок», чтобы пресечь накопление новых долгов. Напомним, областной штаб по финмониторингу работает по поручению губернатора Амана Тулеева с 2008 года. Только за прошедший 2016 год в экономику Кузбасса возвращены 4,8 млрд рублей.
- Специалисты гидрометеоцентра провели пресс-конференцию, на которой обсудили возможные перспективы ближайшего паводка. Несмотря на рекордный уровень снега этой зимы, «большая вода», по мнению метеорологов, может и не придти. Причина тому, как ни парадоксально – опять же снег. Выпавшая за несколько суток в начале зимы месячная норма покрыла землю, словно одеяло. И вместо привычного уровня промерзания почвы в полтора метра, земля промёрзла лишь на 20 см. Соответственно, вода при таянии будет уходить не в реку, а впитываться в почву. Однако для сельского хозяйства это тревожная новость. Если при промерзании почвы колорадский жук, уходящий на зиму в землю, погибал, то этой зимой он выжил. Вместе с тем, предупреждают синоптики, главным фактором развития паводка станут осадки в апреле, их количество и форма.
- В 2017 году на обустройство парков в Междуреченске и Мариинске будет направлено 23 миллиона рублей. Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса, более 16,5 млн рублей из этих средств составит целевая субсидия из федерального бюджета, полученная регионом по соглашению губернатора Амана Тулеева с Минстроем. Субсидия предназначена для городов с численностью до 250 тысяч человек и выделяется при условии софинансирования из областного бюджета. Сумма бюджетного софинансирования превысит 6 миллионов рублей.
- Лучшие в Кузбассе. Александр Бессмертных завоевал «бронзу» в масстарте на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Гонка прошла в Осло (Норвегия). Первым финишировал норвежец, вторым стал финн. Заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных в начале марта в составе российской сборной стал серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 10 км в финском Лахти. В его активе есть серебряная мeдаль Олимпийских игр, котoрую он завоевал в Сочи, также в эстафете.
Информационный дайджестДругие новости от 15.03.2017
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