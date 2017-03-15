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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Информационный дайджест

Другие новости от 15.03.2017
  1.    Прошло очередное заседание регионального штаба по финмониторингу под руководством первого заместителя губернатора Владимира Чернова. На повестке дня ситуация с долгами по зарплате и налоговым отчислениям на ряде предприятий в территориях области. В списке должников по заработной плате: ЗАО «АФК» (руководитель Сергей Титов) и несколько автошкол ДОСААФ (председатель регионального отделения Сергей Коротких). Штаб потребовал от руководителей погасить задолженность, предупредив об уголовной ответственности за подобные нарушения закона. На совещание были приглашены и «самые проблемные» предприятия по налоговым отчислениям. ООО «Мостопоезд-833» в Анжеро-Судженске (руководитель и собственник Андрей Цицилин) задолжал в бюджет почти 3 млн рублей. ООО «Абагурский машиностроительный завод» в Новокузнецке (собственник Александр Хроменков) – более 11 млн рублей. ООО ЧОП «Север» в Прокопьевске (собственник Евгений Киселев) – 3,6 млн рублей. Все три организации находятся в стадии ликвидации, а их собственники открыли другие компании. Члены штаба поручили налоговикам проанализировать деятельность созданных компаний на предмет возможного использования «фирм-однодневок», чтобы пресечь накопление новых долгов. Напомним, областной штаб по финмониторингу работает по поручению губернатора Амана Тулеева с 2008 года. Только за прошедший 2016 год в экономику Кузбасса  возвращены 4,8 млрд рублей.
  2.    Специалисты гидрометеоцентра провели пресс-конференцию, на которой обсудили возможные перспективы ближайшего паводка. Несмотря на рекордный уровень снега  этой зимы, «большая вода», по мнению метеорологов, может и не придти. Причина тому, как ни парадоксально – опять же снег. Выпавшая за несколько суток в начале зимы месячная норма покрыла землю, словно одеяло. И вместо привычного уровня промерзания почвы в полтора метра, земля промёрзла лишь на 20 см. Соответственно, вода при таянии будет уходить не в реку, а впитываться в почву. Однако для сельского хозяйства это тревожная новость. Если при промерзании почвы колорадский жук, уходящий на зиму в землю, погибал, то этой зимой он выжил. Вместе с тем, предупреждают синоптики, главным фактором развития паводка станут осадки в апреле, их количество и форма.
  3.    В 2017 году на обустройство парков в Междуреченске и Мариинске будет направлено 23 миллиона рублей. Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса, более 16,5 млн рублей из этих средств составит целевая субсидия из федерального бюджета, полученная регионом по соглашению губернатора Амана Тулеева с Минстроем. Субсидия предназначена для городов с численностью до 250 тысяч человек и выделяется при условии софинансирования из областного бюджета. Сумма бюджетного софинансирования превысит 6 миллионов рублей.
  4.   Лучшие в Кузбассе. Александр Бессмертных завоевал «бронзу» в масстарте на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Гонка прошла в Осло (Норвегия). Первым финишировал норвежец, вторым стал финн. Заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных в начале марта в составе российской сборной стал серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 10 км в финском Лахти. В его активе есть серебряная мeдаль Олимпийских игр, котoрую он завоевал в Сочи, также в эстафете.

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