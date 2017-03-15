Кузбасские учителя борются за звание лучшего

Где больше железа: в молоке, меде, яблоке или горохе? Задача, которую решают сегодня сами педагоги. В Кемерове начался региональный этап конкурса «Учитель года». И уже в первом задании преподаватели проводят мастер-классы. Одним содержанием учебников школьников сегодня заинтересовать непросто, тут и рождаются инновационные формы, которые отвечают требованиям времени.

В этом году в конкурсе участвуют 35 конкурсантов и каждый готов доказать, что именно он достоин звания «Учитель года». Выбор профессии для Анны Баулиной – сочетание закономерности и случайности. Закономерность в том, что общий стаж педагогической династии, представителем которой является киселевский педагог, 273 года, случайность – в том, что изначально девушка хотела быть программистом.

Учитель физики Алексей Лисов рассказывает своим ученикам доступно о сложном, необычно о простом. В областном конкурсе участвует уже второй раз. В 2015-м году его преподавательскую работу высоко оценило жюри, но не хватило буквально пары баллов до главного звания, присвоили звание лауреата.

За четыре конкурсных дня учителя продемонстрируют свое профессиональное мастерство в работе с детьми, представят образовательные проекты и примут участие в педагогических дебатах. По итогам испытаний будут определены десять лауреатов. Имя победителя традиционно объявят на губернаторском приеме-чествовании лучших педагогов года. Он и будет представят Кузбасс уже на Всероссийском конкурсе «Учитель года-2017».