Готовимся к фестивалю уличных искусств

Готовимся к фестивалю уличных искусствДетализация от 22.06.2017
Актуально
«Синергия-2017» – экокарнавал, где участники попробуют себя в роли модельеров
В Кузбассе в этом году отремонтируют более 300 дворов и 41 парк
Дети, у которых вместо игрушек был серп, а детскую площадку заменяло засеянное поле
Прими участие в Олимпийском дне – получи возможность поехать на Олимпиаду-2018 в Корею!
Кемеровские йоги устроили 3-часовое занятие на крыше высотного здания
Компания СПИК начинает строительство нового микрорайона на Южном в Кемерове
В Таштаголе в водохранилище утонул четырнадцатилетний подросток
В гостях у динозавра. В чебулинском районе прошел традиционный фестиваль