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Выпуски новостей 19.09.2019

Другие новости. 19-09-2019

В выпуске:

«Планета детства». В Гурьевске торжественно открыли новое дошкольное образовательное учреждение.

Мультипликация, рисование и танцы. Кузбасс включился в систему сертификатов на дополнительное образование.

Полоса препятствий. Кемеровчане жалуются на опасную дорогу до городского бассейна. Какой выход из ситуации?

С кузбасских полей — на стол. Жителям области доставят более 6 тысяч овощных наборов по региональной программе.

Пройтись с олимпийским чемпионом. В Кузбассе состоятся соревнования по спортивной ходьбе.

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