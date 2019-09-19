Другие новости. 19-09-2019

В выпуске:

«Планета детства». В Гурьевске торжественно открыли новое дошкольное образовательное учреждение.

Мультипликация, рисование и танцы. Кузбасс включился в систему сертификатов на дополнительное образование.

Полоса препятствий. Кемеровчане жалуются на опасную дорогу до городского бассейна. Какой выход из ситуации?

С кузбасских полей — на стол. Жителям области доставят более 6 тысяч овощных наборов по региональной программе.

Пройтись с олимпийским чемпионом. В Кузбассе состоятся соревнования по спортивной ходьбе.