Другие новости. 19-09-2019

В выпуске:
«Планета детства». В Гурьевске торжественно открыли новое дошкольное образовательное учреждение.
Мультипликация, рисование и танцы. Кузбасс включился в систему сертификатов на дополнительное образование.
Полоса препятствий. Кемеровчане жалуются на опасную дорогу до городского бассейна. Какой выход из ситуации?
С кузбасских полей — на стол. Жителям области доставят более 6 тысяч овощных наборов по региональной программе.
Пройтись с олимпийским чемпионом. В Кузбассе состоятся соревнования по спортивной ходьбе.