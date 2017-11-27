Подготовка к Kuzbass Business Awards в самом разгаре. Рецепты бодрящего кофе по-ирландски и специальных, редких, тонизирующих чаев от профессионалов барменского искусства. И еще много интересного и полезного в нашей программе. Эфир программы «Включайся» от 27.11.2017

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Подготовка к Kuzbass Business Awards в самом разгаре. Рецепты бодрящего кофе по-ирландски и специальных, редких, тонизирующих чаев от профессионалов барменского искусства. И еще много интересного и полезного в нашей программе. Эфир программы «Включайся» от 27.11.2017Включайся от 27.11.2017
Актуально
- 24.11.17
Тема недели
Все самое интересное из жизни области за прошедшую неделю от журналистов "СТС Кузбасс". Темы недели. Выпуск от 24.11.2017
- 24.11.17
Актуальное интервью
В Шерегеше открылась инвестиционная гостиная губернатора. На что нацелен проект и как будет работать? Об этом и не только поговорим с заместителем губернатора Станиславом Черданцевым. Эфир программы "Актуальное интервью" от 24.11.2017
Добыча угля в Кузбассе в 2017-м составит рекордные 240 миллионов тонн
Налоги от малого бизнеса будут оставаться в кузбасских городах
Налоговые доходы областного бюджета за 10 месяцев этого года выросли на 25 миллиардов рублей
Аман Тулеев объявил о повышении зарплаты всем бюджетникам с 1 декабря 2017 года
- 23.11.17
Включайся
"История Герды" или "Чарли и его тетя". Составляем программу для предпраздничного настроения. О моде, добрых делах и красивой жизни поговорим с гостями нашей студии. Эфир программы "Включайся" от 23.11.2017
- 22.11.17
Другие новости
Союз Молодежи Кузбасса запустил серию мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни
- 22.11.17
Другие новости
Профилактическая акция "Сообщи, где торгуют смертью!" проводится в городах области