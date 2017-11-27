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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Подготовка к Kuzbass Business Awards в самом разгаре. Рецепты бодрящего кофе по-ирландски и специальных, редких, тонизирующих чаев от профессионалов барменского искусства. И еще много интересного и полезного в нашей программе. Эфир программы «Включайся» от 27.11.2017

Включайся от 27.11.2017

      Полную версию программы смотрите в нашей группе ВКонтакте

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