Олимпиада юных геологов / Журнал Bellissimo

Олимпиада юных геологов / Журнал BellissimoВключайся от 03.08.2017
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ГТРК «Кузбасс» запускает в эфир премьерный телевизионный проект «УГОЛЬ. QUEST»
В Кемеровском районе завершился третий день всероссийской олимпиады по геологии
За здоровьем пешей прогулкой. В Новокузнецке прошел масштабный фестиваль скандинавской ходьбы
Рыбачат все! ГТРК "Кузбасс" готовится снова собрать любителей рассветов и удочек на одном пруду
- 02.08.17
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О непростых условиях, в которых живут жильцы двух общежитий областного центра...
Угольщики компании «СУЭК-Кузбасс» установили рекорд по общей протяженности пробуренных за месяц скважин, по отгрузке, а также добыче угля