15 декабря пройдет финал конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса-2019»

15 декабря в театре драмы им. А.В. Луначарского (Кемерово) подведут итоги конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса-2019».

В отборочном туре 30 ноября в Шерегеше приняли участие 30 конкурсантов, в финал вышли 12 представителей Кемерова, Новокузнецка, Мыски, Белова, Анжеро-Судженска, Калтана, Междуреченска, Яйского, Гурьевского, Топкинского, Прокопьевского и Таштагольского районов.

Прежде финалисты совместно с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области примут участие в благотворительной акции «300 добрых дел Кузбассу». Деды Морозы посетят воспитанников школ-интернатов, дом ребенка «Теплый дом», дом-интернат для престарелых и инвалидов и детские дома в Кемерове, выступят с новогодними программами-поздравлением. Также финалисты проведут спортивные состязания с кадетами Кемеровского Президентского кадетского училища. Мероприятия пройдут 14 декабря.

А финал конкурса пройдет 15 декабря в 14:00 в Кемеровском драмтеатре. Конкурсанты покажут самые яркие и красочные новогодние шоу-программы.

Все мероприятия конкурса «Лучший Дед Мороз – 2019» проходят в рамках общей концепции празднования Нового Года под слоганом «#ВНОВЫЙГОДВМЕСТЕ».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.