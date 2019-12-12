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Другие новости 12.12.2019

Шерегеш вошел в топ-3 лучших горнолыжных курортов в России

Шерегеш вошел в топ-3 лучших горнолыжных курортов в России

Туристический портал ТурСтат составил  рейтинг лучших курортов России для катания на горных лыжах этой зимой.

Как сообщается, горными лыжами в России увлекается свыше 3 млн человек. Их число ежегодно увеличивается на 5%-10%.

В первую десятку лучших курортов России вошли “Роза Хутор” и “Курорт Красная Поляна” в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, “Домбай” в Карачаево-Черкесии, “Абзаково” в Башкирии, “Сорочаны” в Московской области, “Гора Белая” в Свердловской области, “Солнечная долина” в Челябинской области и “Свияжские холмы” в Татарстане.

За курорт “Роза Хутор” как лучший для катания на горных лыжах отдали 18% голосов, за “Курорт Красная Поляна” – 13%, за Шерегеш – 12%, за Белокуриху – 9%, за “Домбай” – 7%, за курорты “Абзаково” и “Сорочаны” – по 6%, за курорты “Гора Белая”, “Солнечная долина” и “Свияжские холмы” – по 5%, за курорт “Архыз” и Чусовой – по 4%.

Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса посетителей сайта ТурСтат в декабре 2019 года.

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