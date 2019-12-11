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Другие новости 11.12.2019

Сергей Цивилев наградил Михаила Алояна орденом «Доблесть Кузбасса»

Сергей Цивилев наградил Михаила Алояна орденом «Доблесть Кузбасса»

В областной администрации губернатор Кузбасса встретился с бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира, новым обладателем золотого титула Всемирной боксерской ассоциации Михаилом Алояном. Присутствующие обсудили перспективы развития бокса в Кузбассе и проведение в регионе международных соревнований по боксу.

За высокие спортивные достижения, крепкий характер и целеустремленность, большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Кузбассе и победу в титульном бою по версии Всемирной боксерской ассоциации Сергей Цивилев наградил боксера орденом «Доблесть Кузбасса».

«Кузбассу нужны победы в спорте. Это помогает поддерживать победный дух наших спортсменов и жителей области», – сказал С. Цивилев. Также он рассказал боксеру о строительстве большого спортивного комплекса в Кемерове на 6 тыс. мест, где будут проводиться тренировки по нескольким видам спорта, в том числе по боксу.

Напомним, вчера в Кемерове состоялось боксерское шоу «Битва в Кузбассе». В главном бою за золотой титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) встретились воспитанник кузбасской школы бокса Михаил Алоян и панамский боксер Ронал Батиста.

Боксеры провели на ринге все отведенные 12 раундов. В результате Михаил Алоян одержал победу по очкам единогласным решением судей, один из арбитров отдал ему 9 раундов из 12, другие два – 11. Российский боксер провел свой шестой бой на профессиональном ринге, теперь у Алояна пять побед при одном поражении.

«Я начал свою карьеру в Кузбассе, здесь я ее и продолжаю. Это почетно и в то же время очень ответственно. Поддержка зала очень помогла перебороть себя, включиться в работу и победить. Спасибо всем, кто болел за меня», – рассказал Михаил Алоян.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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