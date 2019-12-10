Открыта печальная статистика сезона. ЧП в Шерегеше. На горе Зеленой погиб сноубордист. 33-летний новокузнечанин вместе с друзьями катался вне трассы, по так называемому “пухляку”. Не удержавшись, мужчина упал головой в снег и в протекающий под ним ручей. Очевидцы вызвали спасателей, однако вовремя вытащить сноубордиста не успели. Сейчас на месте работают следственные органы.

Надежда Ананьева, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области: «Судебно-медицинский эксперт уже предварительно осмотрел тело потерпевшего, пришел к выводу, что причина смерти мужчины, скорее всего, асфиксия, либо от попадания снега в дыхательные пути, либо от воды. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства, опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».