СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Другие новости 10.12.2019

Новокузнечанин сел за убийство друга, совершенное 18 лет назад

Новокузнечанин сел за убийство друга, совершенное 18 лет назад

Все это время он скрывался в глухой тайге, а затем в спальном районе города.

В Новокузнецке осудили 42-летнего мужчину, который без малого 18 лет скрывался от правосудия. 18 лет назад на дружеской вечеринке он убил молодого человека.

В конце 2001 года в Новокузнецке компания молодых людей устроила вечеринку в одном из домов по улице Жданова. Там провожали в армию друга. Во время застолья один из участников достал пистолет и открыл стрельбу по присутствующим. В итоге один человек скончался на месте, еще один, 17-летний юноша, получил ранение в шею, но дождался приезда медиков и сумел выжить.

Преступник скрылся от полицейских и сбежал в тайгу, где провел 10 лет, а затем еще 8 – в спальном районе Новокузнецка, проживая под именем своего родного брата.

Однажды разыскиваемый попытался связаться с родителями, но был пойман полицией. В июле уголовное дело в его отношении передали в суд. Он признал его виновным в совершении убийства, а также причинении легкого вреда здоровью и назначил 9 лет и один месяц в колонии строгого режима.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кузбассе стартовал VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Губернатор поддержал идею возродить педагогический институт в Новокузнецке
На горе Зеленой погиб сноубордист
В лобовом ДТП на трассе в Кузбассе погибла директор школы
Браконьеры спилили уже больше 1500 деревьев, несмотря на двойные штрафы

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Губернатор дал старт областной предновогодней акции «Поделись теплом своей души»

10-12-2019

Губернатор дал старт областной предновогодней акции «Поделись теплом своей души»
На горе Зеленой погиб сноубордист

10-12-2019

На горе Зеленой погиб сноубордист
С. Цивилев обсудил с ОАО «РЖД» и угольщиками итоги работы за год и стратегию на предстоящий период

10-12-2019

С. Цивилев обсудил с ОАО «РЖД» и угольщиками итоги работы за год и стратегию на предстоящий период
Школьница из Кузбасса единственная в стране сдала тест на знание госсимволики без ошибок

10-12-2019

Школьница из Кузбасса единственная в стране сдала тест на знание госсимволики без ошибок
В Белове ликвидировали опасные снежные горки

10-12-2019

В Белове ликвидировали опасные снежные горки
В Кузбассе продолжается освидетельствование ледовых переправ

10-12-2019

В Кузбассе продолжается освидетельствование ледовых переправ
Сергей Цивилев: 2020 год в Кузбассе пройдет под эгидой Года памяти и славы, Года здоровья и Года библиотек

09-12-2019

Сергей Цивилев: 2020 год в Кузбассе пройдет под эгидой Года памяти и славы, Года здоровья и Года библиотек
До нового года в Кузбассе модернизируют 8 кинозалов в рамках нацпроекта «Культура»

09-12-2019

До нового года в Кузбассе модернизируют 8 кинозалов в рамках нацпроекта «Культура»