Сергей Цивилев: 2020 год в Кузбассе пройдет под эгидой Года памяти и славы, Года здоровья и Года библиотек

«В нашей стране каждый год посвящается каким-то важным событиям, и наступающий год также не станет исключением», — заявил губернатор Кемеровской области на аппаратном совещании.

Президент России Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы. А губернатор Кузбасса внес предложение объявить предстоящий год еще и Годом здоровья и Годом библиотек. Сергей Цивилев поручил профильным департаментам разработать соответствующие программы.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.