Первая победа в Лиге чемпионов!

Волейбольный «Кузбасс» уверенно стартовал в Лиге чемпионов, переиграв новоуренгойский «Факел» – 3:0. Действующий чемпион России показал характер и красивую игру.

Неуступчивый и сильный соперник, травма лидера атак Виктора Полетаева на старте. Кемеровчанам пришлось мобилизовать все свои силы. В упорном противостоянии наши волейболисты показали характер. Даже уступая во втором сете, они смогли переломить ход встречи и победили, завершив поединок в свою пользу. Первая победа «Кузбасса» в Лиге чемпионов действительно войдет в историю нашего волейбола.

Следующий матч в рамках группового этапа кемеровский клуб проведёт в Словении против клуба «Ах Воллей» из Любляны 11 декабря.