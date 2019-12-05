Сергей Цивилев посетил военно-патриотический клуб «Десантник» в Елыкаеве

В Кемеровском районе на базе МБОУ «Елыкаевская СОШ» работает военно-патриотический клуб «Десантник». Губернатор Кузбасса встретился с воспитанниками военно-патриотического клуба, его специалистами и руководителем клуба, майором в отставке, почетным гражданином Кемеровского района Александром Грищенко. Сергей Цивилев осмотрел историческую выставку клуба и показательные выступления членов ВПК «Десантник».

«Сегодня я наблюдал пример, как три поколения воспитанников клуба показали высочайший уровень подготовки. Такое направление дополнительного образования в Кузбассе необходимо развивать. Ведь это сохранение традиций, воспитание патриотизма. Александр Иванович – неравнодушный, болеющий всем сердцем за своих воспитанников педагог, профессионал высокого класса. Воспитанники клуба – гордость не только педагогов и родителей, но и всего Кузбасса», – отметил Сергей Цивилев, пригласив участников клуба выступить с показательными выступлениями в Президентском кадетском училище.

Губернатор объявил, что именно благодаря деятельности военно-патриотического клуба «Десантник» образовательное учреждение будет иметь приоритет для участия в областной программе капитального ремонта школ «Моя новая школа»: «В конце года специалисты определят следующие 12 школ для капремонта в 2020 году. Ваша задача — предоставить необходимые документы в срок».

Военно-патриотический клуб «Снайпер», позже получивший название «Десантник», был организован в 1985 году. Клуб работает по программе дополнительного образования «Школа выживания». В ВПК «Десантник» обучаются 90 воспитанников, также занимаются 15 ветеранов. Занятия проходят в группах «школьники до 14 лет», «школьники 14-15 лет» и «юноши старше 16 лет». Ребята занимаются строевой, парашютной подготовкой, военным многоборьем, пулевой стрельбой, полиатлоном (комплексным спортивным многоборьем), рукопашным боем, изучают военную историю, осваивают разборку и сборку боевых орудий, тактику и основы ведения боя. С 2016 года «Десантник» – член Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В настоящее время воспитанники клуба организовали штаб движения «ЮНАРМИЯ» в Кемеровском муниципальном районе. Участники проводят работу по сохранению мемориалов, обелисков, занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в творческих и спортивных мероприятиях. 9 мая 2020 года клубу исполнится 35 лет.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.