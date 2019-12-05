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Другие новости 05.12.2019

Медсправки в Кемерове – по новому адресу!

Медсправки в Кемерове – по новому адресу!

Как сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения, с 9 декабря  кемеровчане смогут проходить осмотры психиатра и нарколога для получения медицинских справок в отремонтированном помещении на базе Городской клинической поликлиники № 20 (пр. Кузнецкий, 103).

Кабинеты на базе Кемеровской областной психиатрической больницы (ул. Волгоградская, 41) завершат работу завтра, 6 декабря.

В обновленном помещении созданы комфортные условия для пребывания граждан. Организованы 4 окна регистратуры, которые смогут обслуживать одновременно четырех посетителей. В отделении будут работать 3 кабинета врачей-психиатров, 3 кабинета врачей-наркологов, а также процедурные кабинеты. Все они оснащенные современным оборудованием. В здании предусмотрено обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кузбассовцы смогут проходить психиатрическое и наркологическое освидетельствования для получения водительского удостоверения, разрешения на ношение оружия, для трудоустройства и проч. Режим работы: с 8:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, с 8:00 до 14:00 в субботу.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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