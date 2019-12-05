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Другие новости 05.12.2019

Объезжали дворы и похищали аккумуляторы с автомобилей

Объезжали дворы и похищали аккумуляторы с автомобилей

В дежурную часть отдела полиции «Южный» УМВД России по г. Кемерово обратился местный житель. Он сообщил, что в ночное время из принадлежащего ему автомобиля «Мерседес Актрос» похитили аккумулятор. 

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее неоднократно судимых 24-летних местных жителей. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что злоумышленники причастны еще к 4 аналогичным кражам, совершенным в разных районах областного центра. В ночное время они объезжали дворовые территории и похищали автомобильные аккумуляторы с припаркованных автомобилей. Жертвами похитителей становились владельцы иномарок и отечественных машин. Элементы питания подельники сдавали в специализированные пункты приема. Общая сумма причиненного ущерба составила более 70 000 рублей. 

В настоящее время следователем отдела полиции «Южный» УМВД России по г. Кемерово возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.

Часть похищенного имущества сотрудники полиции изъяли и вернули законным владельцам.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области.

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