Объезжали дворы и похищали аккумуляторы с автомобилей

В дежурную часть отдела полиции «Южный» УМВД России по г. Кемерово обратился местный житель. Он сообщил, что в ночное время из принадлежащего ему автомобиля «Мерседес Актрос» похитили аккумулятор.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее неоднократно судимых 24-летних местных жителей. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что злоумышленники причастны еще к 4 аналогичным кражам, совершенным в разных районах областного центра. В ночное время они объезжали дворовые территории и похищали автомобильные аккумуляторы с припаркованных автомобилей. Жертвами похитителей становились владельцы иномарок и отечественных машин. Элементы питания подельники сдавали в специализированные пункты приема. Общая сумма причиненного ущерба составила более 70 000 рублей.

В настоящее время следователем отдела полиции «Южный» УМВД России по г. Кемерово возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.

Часть похищенного имущества сотрудники полиции изъяли и вернули законным владельцам.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области.