Губернаторский прием, приуроченный к Международному Дню инвалидов

В этом году было решено на губернаторский прием в областную администрацию пригласить 30 детей с ограничениями по здоровью в сопровождении их родителей. Все ребята достигли успехов в профессиональной и общественной жизни, творчестве.

Как отметил губернатор Сергей Цивилев, в Кузбассе вопросы поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья стоят на особом контроле. Создаются условия для скорейшей адаптации к школьной обстановке для обучения наравне со сверстниками и по современным методикам. В образовательных учреждениях (в их числе дошкольные и учреждения дополнительного образования) устанавливают пандусы, опорные поручни в коридорах, расширяют дверные проемы, закупается специальное оборудование для коррекционных кабинетов. В городах и районах региона действуют спортивные, творческие и научно-практические объединения, кружки, школы, студии.

Для трудоустройства граждан реализуется государственная программа Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса».

Десять воспитанников «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» из Ленинска-Кузнецкого в сопровождении родителей проходят реабилитацию в Губернском центре сноуборда и горных лыж (Таштагол) в рамках программы «Лыжи мечты». Цель проекта – эффективная реабилитация и социализация детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и другими ограниченными возможностями здоровья при помощи занятий горнолыжным спортом. Всего в 2019 году 70 детей-инвалидов из Ленинска-Кузнецкого, Калтана, Прокопьевского и Беловского районов примут участие в проекте.

«Вы одаренные и сильные ребята. Для нас вы – пример истинного мужества, целеустремленности и упорства. Желаю успехов во всех начинаниях и выражаю особые благодарности вашим родителям», — сказал Сергей Цивилев.

За достижение значительных результатов в учебе, спорте, активное участие в общественной жизни, стремление к новым победам и в связи с Международным днем инвалидов губернатор наградил медалью «Надежда Кузбасса» многократного чемпиона области по пауэрлифтингу и плаванию Илью Вострецова (Киселевск), неоднократного победителя олимпиад и конкурсов центра дистанционного образования Кемеровской области Артема Галиева (Новокузнецк), игрока спортивной команды – победителя этапа кубка России по игре бочча Артема Зиновьева (Белово), многократного победителя в соревнованиях по каратэ-до Марка Казанцева (Новокузнецкий район), отличницу и активистку Викторию Кравецкую (Осинники), стипендиата Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» Гордея Пазия (Прокопьевск), отличницу и победительницу конкурсов разных уровней по бальным и восточным танцам Веронику Парфенову (Мыски), бронзового призера в кубке Сибири по восточному танцу, дипломанта Всемирного Парамузыкального фестиваля Елизавету Пинигину (Новокузнецк), обладателя звания «Гордость Новокузнецка – надежда России», серебряного призера командного первенства России Екатерину Полозову (Новокузнецк).

Также Сергей Цивилев вручил целевую премию учащимся общеобразовательных учреждений Кузбасса, победителям конкурсов, фестивалей, олимпиад, волонтерам, художникам, фотографам, поэтам.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.