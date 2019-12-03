Сергей Цивилев вручил нагрудный знак «Доброволец Кузбасса» активистам региона

В областной администрации прошла церемония награждения. За значительный личный вклад в волонтерское движение губернатор вручил награды активным кузбассовцам.

Начальник областного департамента молодежной политики и спорта Антон Пятовский доложил о развитии добровольческого движения в Кузбассе.

Он напомнил, что 2018 год в России Указом президента был объявлен Годом добровольца. В течение всего года в регионе активно продвигались идеи добровольчества. На сегодняшний день сложились хорошие традиции и выработан опыт в деятельности добровольческих организаций. В регионе почти в 6 раз увеличилось число добровольцев. Сегодня их количество составляет более 90 тыс. человек.

В 2019 году работа продолжается. В Кузбассе утверждена межведомственная программа развития добровольчества и создан совет по развитию добровольчества. Пятовский озвучил наиболее масштабные и яркие мероприятия по развитию добровольчества. Так, в январе-феврале состоялась мощная областная патриотическая акция «Снежный десант». Бойцы студенческих отрядов – волонтеры в течение 10 дней путешествовали по деревням и селам Кузбасса с насыщенной программой для разных категорий граждан. Они проводили игры с детьми, читали лекции о здоровом образе жизни, проводили мастер-классы по прикладному творчеству, профориентационные встречи для 9-11 классов. Особое внимание уделили помощи ветеранам, труженикам тыла, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья.

Знаковым событием года стал первый областной форум серебряных добровольцев. Люди старшего поколения собрались на одной площадке, поделились опытом. В мероприятии приняли участие 130 волонтеров в возрасте 55+. Самому старшему участнику было 83 года, и он выполнил нормативы ГТО. Мероприятие прошло при поддержке областного департамента социальной защиты населения.

Летом этого года состоялась вторая областная школа волонтеров в Поднебесных Зубьях. Участниками программы стали лидеры и добровольцы волонтерских объединений Кемеровской области, которые прошли обучение на мастер–классах.

Ассоциация волонтерских центров (Москва) запустила в этом году федеральный проект «Программа мобильности». Представители Кузбасса, пройдя жесткий отбор, побывали на семинарах в Санкт-Петербурге, Камчатском крае, лучшие участники стали волонтерами Гран-при России – Этап Формулы 1 в городе Сочи.

С 29 ноября по 1 декабря в Кемерове состоялся второй областной фестиваль добровольцев, в котором приняли участие более 500 волонтеров. В программу была включена акция «300 добрых дел Кузбассу». Участники оказали адресную помощь нуждающимся гражданам, а также детским домам и приютам для животных. Подведены итоги волонтерского марафона «Команда доброты Кузбасса». Победу одержала команда из Белова. Состоялся круглый стол с участием представителей межведомственного совета по развитию добровольчества, общественных организаций, председателя Совета по вопросам попечительства в социальные сферы Кемеровской области Анны Цивилевой.

Кузбасс принял активное участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России 2019», из региона было отправлено 1213 заявок. В полуфинал вышел 31 кузбассовец, а 5 жителей области стали финалистами. В Сочи, где пройдет Международный форум добровольцев и подведутся итоги всероссийского конкурса, отправилась делегация Кузбасса – 30 лучших волонтеров, руководители добровольческих организаций, полуфиналисты и финалисты.

«Впереди у Кузбасса амбициозные проекты: национальный чемпионат WorldSkills-2020, Международные спортивные игры «Дети Азии», Чемпионат мира по волейболу. Поэтому нам нужна большая дружная команда волонтеров, которую сейчас уже формируем», – отметил Пятовский.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.