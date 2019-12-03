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Другие новости 03.12.2019

Ситуация со смогом в Кемерове и Новокузнецке – на контроле властей

Ситуация со смогом в Кемерове и Новокузнецке – на контроле властей

В Кемерове и Новокузнецке в первые дни календарной зимы понизилась температура воздуха, установилась безветренная погода, в результате над городами повис смог.

2 декабря Сергей Цивилев оперативно собрал совещание со своими заместителями. Губернатор поручил главам городов уменьшить выбросы на котельных и промышленных предприятиях и обратиться к автомобилистам с просьбой по возможности меньше пользоваться личным транспортом.

В ночь со 2 на 3 декабря в Кемерове введен второй режим работы промышленных предприятий в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ). При этом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сокращаются на 20-40 %.

Как отмечают в департаменте природных ресурсов и экологии, в этот период на промышленных предприятиях должны осуществляться все мероприятия, разработанные для первого режима, а также реализуются мероприятия, влияющие на технологические процессы. При данном режиме возможны прекращения работ вспомогательного оборудования. Так, в соответствии с предписанными нормами на КАО «Азот» снизили количество работающего на территории транспорта, на 15 % снизили нагрузку по производству пара на технологические нужды, нагрузка по производству готовой продукции снижена на 25 %.

В Новокузнецке пока действует первый режим работы промышленных предприятий, выбросы в соответствии с ним снижены на 15-20 %. В Новокузнецкой Гидрометобсерватории рассказали, что в городе не было условий для введения режима второй степени.

Завтра погода будет меняться, появится ветер, прогнозируются осадки, и режим НМУ могут снять.

Ситуацию лично контролирует губернатор Сергей Цивилев.

«Оба города находятся на постоянном контроле, мониторим показатели контрольных замеров, которые выполняют специалисты Гидрометцентра. Об обстановке мне докладывают ежечасно», – отметил губернатор.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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