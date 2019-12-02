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Другие новости 02.12.2019

Сергей Цивилев: владельцы электромобилей будут освобождены от транспортного налога

Сергей Цивилев: владельцы электромобилей будут освобождены от транспортного налога

Губернатор Кузбасса сообщил о новой льготе на аппаратном совещании в обладминистрации. С. Цивилев подчеркнул, что данная мера будет внедрена в рамках региональной платформы «Чистый уголь — зеленый Кузбасс», основной целью которой является комплексное улучшение ситуации с экологией в Кузбассе.

Наряду с промышленными предприятиями огромный вред окружающей среде наносят выхлопные газы от автотранспорта. Поэтому губернатором принято решение — освободить от уплаты транспортного налога с 1 января 2019 года на 5 лет владельцев самого экологичного вида транспорта — электромобиля.

Наряду с экологичностью при действующей стоимости электроэнергии и бензина расходы у электромобиля в 13 раз ниже, чем у обычного автомобиля, плюс экономия на техобслуживании.

Льгота по транспортному налогу будет введена «задним числом» — с 1 января 2019 года, чтобы уже в следующем году владельцы электромобилей смогли воспользоваться ими. Льгота будет распространяться как на физических лиц, так и организации, зарегистрированные в Кузбассе, причем на все виды транспорта независимо от мощности двигателя. Кроме того, льгота установлена независимо от количества транспортных средств у налогоплательщика.

«На сегодняшний день на улицах Кузбасса насчитывается всего 64 электромобиля. Но именно за этим транспортом будущее», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Кроме того, губернатор поручил проработать еще одну законодательную инициативу по транспортному налогу — расширение действия льготы по транспортному налогу для многодетных семей.

В настоящее время по областному закону каждая многодетная семья в Кузбассе освобождается от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства, если это: легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил, автобус до 150 лошадиных сил или мотоцикл до 35 лошадиных сил.

Губернатор считает, что льготы должны действовать и на автомобили мощностью более 200 лошадиных сил. Более мощные многоместные автомобили как раз востребованы у многодетных семей, потому что позволяют совершать комфортные групповые перевозки.

Сергей Цивилев обратился к региональным парламентариям с просьбой принять соответствующие поправки в законодательство до конца этого года. 

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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