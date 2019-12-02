В НГИУВе открылась кафедра онкологии

Данный вопрос обсуждался на Ученом совете в Новокузнецком государственном институте усовершенствования врачей.

Как отметили в областном департаменте охраны здоровья населения, на кафедре будет организована углубленная подготовка специалистов по профилю «онкология». Врачи-онкологи со всей России смогут проходить обучение в Новокузнецке. Клинической базой для обучения станут Кемеровский и Новокузнецкий онкологический диспансеры.

Медицинские работники приступят к занятиям в следующем году. На первом этапе будет организована первичная переподготовка врачей по специальности «онкология», потом институт планирует обучать по данному профилю ординаторов.

Кафедру онкологии возглавил доктор медицинских наук Владимир Лядов. В профессорско-преподавательский состав кафедры также войдут доцент, ассистенты, включая ведущих онкологов России.

По словам ректора Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Дмитрия Сычева, в профессорско-преподавательский состав будут входить не только специалисты Кемеровской области, но и специалисты из Москвы, Казани, Иркутска.

«Кафедра создана по инициативе руководства Кемеровской области. Решение принято своевременно. Кафедра создается в момент реализации национального проекта «Здравоохранение», в котором есть ряд программ, в том числе «Борьба с онкологическими заболеваниями», – прокомментировал Д. Сычев.

«Сегодня онкология – это тот аспект в медицине, которому уделяется большое внимание. Поэтому открытие кафедры является важным шагом», – отметила в своем выступлении на заседании Ученого совета Ирина Поддубная, проректор по лечебной работе и международному сотрудничеству Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

В течение трех месяцев будут проведены организационные вопросы, разработаны методические материалы, лекционные курсы, практические занятия.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.