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Другие новости 27.11.2019

«People for people»: финал регионального этапа конкурса на лучший соцпроект прошел в Кемерове

С заботой о людях. В Кузбассе состоялось Пятое комьюнити предпринимателей. На нём собрались финалисты регионального этапа конкурса на лучший проект в социальной сфере. Заявку на участие подали более 50 участников.

«People for people». Под таким слоганом финалисты конкурса презентовали свои проекты. Культура, образование, здравоохранение, экология, спорт. Сферы предприниматели выбрали разные. Объединяет одно – стремление сделать жизнь других лучше.

Нестандартный подход и практическая польза – условия успешного бизнес-проекта. А, следовательно, и победы в конкурсе.

Не только подвели итоги, но и обсудили дальнейшее развитие социального предпринимательства: какие проблемы стоят наиболее остро и на какие сферы в будущем нужно обратить внимание.

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