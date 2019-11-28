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Другие новости 28.11.2019

Стартуем в цифровом эфире!

Стартуем в цифровом эфире!

В пятницу, 29 ноября в 18:00 программы «Кузбасс 1 HD» смотрите на ОТР!

Вещание в первом цифровом мультиплексе губернский телеканал начнет специальным проектом «Кузбасс Первый. Цифра».

Авторы и ведущие представят команду журналистов, новые передачи, а также расскажут о том, как велась подготовка к тому, чтобы наши программы и прямые эфиры в «цифре» могли увидеть почти 96% кузбассовцев.

Присоединяйтесь к нам! И будьте не только зрителями, но и героями наших программ. А как именно это сделать, расскажем в прямом эфире завтра, 29 ноября в 18:00!

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