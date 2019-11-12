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Другие новости 12.11.2019

Глава региона проверил, как идет строительство здания Кассационного суда

Глава региона проверил, как идет строительство здания Кассационного суда

Кассационный суд в Кемерове построят раньше срока.

По планам введение здания суда в эксплуатацию должно состояться в августе 2020 года, однако уже сегодня есть все основания говорить, что работы могут быть завершены уже к июлю.

Губернатор региона побывал на стройке и отметил, что Восьмой кассационный суд чрезвычайно важен для региона. Так, уже на этапе возведения он дал порядка 300 рабочих мест строителям. Часть стройматериалов производится в Кузбассе, а это значит, наши предприятия работают и получают прибыль, платят налоги. Кроме того, субподрядчики из других регионов зарегистрировались в Кузбассе и платят налоги в нашу казну.

Уже в следующем году, когда суд заработает на полную мощность, порядка 400 высококлассных специалистов будут трудоустроены. Среди них — молодые специалисты, выпускники юридических факультетов кузбасских вузов. Кроме того, многие судьи переедут к нам из других регионов.

— Суд будет рассматривать около 60 тысяч обращений в год, то есть в Кемерово будут приезжать около 240 тысяч человек в год, — отметил Сергей Цивилев. — Это клиенты для авиаперевозчиков, наших таксистов, гостиниц, кафе и ресторанов. При этом кузбассовцам для судебных разбирательств не нужно никуда лететь.

Напомним, закон о создании в России девяти отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции президент России Владимир Путин подписал в июле 2018 года. За Уралом организовано два таких суда. Юрисдикция суда в Кемерове будет распространяться на 12 субъектов Российской Федерации.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».

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