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Другие новости 18.10.2019

Кемеровские сироты обрели новый дом

Кемеровские сироты обрели новый дом

  В администрации столицы Кузбасса собрались мамы и папы, которые решились на ответственный шаг и взяли под своё крыло сирот, оказавшихся по самым разным причинам в детских домах. Только за последние три месяца 13 ребят обрели новые семьи и прописку. Причём в одной семье уже воспитывают приёмных детей. Ещё девять супружеских пар впервые взяли на себя заботу о ребёнке, обделённом родительским теплом и заботой.

Заместитель главы города по социальным вопросам Олег Коваленко вручил приёмным семьям денежную премию, поблагодарил за судьбоносное решение и предложил за чайным столом обсудить вопросы воспитания и образования детей.

    «По данным управления образования, в настоящее время в 532 семьях кемеровчан воспитываются 724 ребёнка, — рассказали в пресс-службе администрации областного центра. — Ещё 363 бывших воспитанника проживают в других регионах страны».

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».

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