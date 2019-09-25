Кемеровчане активно пользуются приложением «Кузбасс онлайн»

Неработающий фонарь на ул. Институтской, открытый колодец на ул. Белозерной, желтая вода из крана и прочее. О проблемах в городе жители областной столицы сообщают через приложение «Кузбасс онлайн». В доказательство прикрепляют фото, добавляют локацию. В результате все обращения оперативно поступают к исполнителям, и уже есть фотоотчет о решении проблем и положительные отзывы.

Напомним, разработка приложения «Кузбасс онлайн» велась в рамках проекта «Умный город» нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

В тестовом режиме «Кузбасс онлайн» в Кемерове запустили 16 августа. На сегодняшний день приложение функционирует в рабочем режиме.

Сервис позволяет кузбассовцам в простом и удобном формате через мобильный телефон сообщать органам власти на местах о проблемах в сфере ЖКХ, благоустройства, общественного транспорта, безопасности и экологии.