СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 25.09.2019

Кемеровчане активно пользуются приложением «Кузбасс онлайн»

Кемеровчане активно пользуются приложением «Кузбасс онлайн»

Неработающий фонарь на ул. Институтской, открытый колодец на ул. Белозерной, желтая вода из крана и прочее. О проблемах в городе жители областной столицы сообщают через приложение «Кузбасс онлайн». В доказательство прикрепляют фото, добавляют локацию. В результате все обращения оперативно поступают к исполнителям, и уже есть фотоотчет о решении проблем и положительные отзывы.

Кемеровчане активно пользуются приложением «Кузбасс онлайн»

Напомним, разработка приложения «Кузбасс онлайн» велась в рамках проекта «Умный город» нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

В тестовом режиме «Кузбасс онлайн» в Кемерове запустили 16 августа. На сегодняшний день приложение функционирует в рабочем режиме.

Сервис позволяет кузбассовцам в простом и удобном формате через мобильный телефон сообщать органам власти на местах о проблемах в сфере ЖКХ, благоустройства, общественного транспорта, безопасности и экологии.

Кемеровчане активно пользуются приложением «Кузбасс онлайн»

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Строительство под контролем: глава региона посетил строительные площадки кластера искусств и «Кузбасс-Арены»
«Планета» для детей: в Гурьевске торжественно открыли детский сад «Планета детства»
Здание суда, детские сады и поликлиника: строительные площадки этих объектов посетил губернатор
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
На что способен слабый пол: роль женщины в реализации национальных проектов обсудили в Новокузнецке

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев: Национальный чемпионат WorldSkills Russia – 2020 в Новокузнецке повысит престиж Кузбасса

25-09-2019

Сергей Цивилев: Национальный чемпионат WorldSkills Russia – 2020 в Новокузнецке повысит престиж Кузбасса
Сергей Цивилев поручил создать Кузбасскую академию зимних видов спорта в Таштаголе

25-09-2019

Сергей Цивилев поручил создать Кузбасскую академию зимних видов спорта в Таштаголе
Кемеровчане активно пользуются приложением «Кузбасс онлайн»

25-09-2019

Кемеровчане активно пользуются приложением «Кузбасс онлайн»
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

24-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Нашествие красных насекомых удивило жителей области

24-09-2019

Нашествие красных насекомых удивило жителей области
Операция "Пламя": в Калтане состоялся совместный рейд представителей пожарного надзора и Центра помощи семье и детям

24-09-2019

Операция «Пламя»: в Калтане состоялся совместный рейд представителей пожарного надзора и Центра помощи семье и детям