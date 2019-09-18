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Другие новости 18.09.2019

Борьба с опасным заболеванием: в Новокузнецке обсудили проблемы и направления развития службы детской онкогематологии

Почти 27 тысяч детей в России страдают онкологическими заболеваниями. Это данные прошлого года. В Кузбасских медучреждениях стоят на учете больше 470-ти детей со злокачественными образованиями. В регионе действуют два основных центра лечения таких больных: в Кемерове — на базе Областного онкологического диспансера и в Новокузнецке — на базе 4-й клинической больницы. Еще один центр функционирует в Ленинске-Кузнецком. Как развивать в регионе службу детской онкогематологии, какие проблемы нужно решать — об этом шла речь во время встречи губернатора Сергея Цивилева со специалистами-онкологами.

За год в отделении онкологии и гематологии 4-й детской клинической больницы Новокузнецка получают помощь около 900 детей из Кузбасса, Алтая, Хакасии. И если четверть века назад показатель выздоровления детей здесь составлял 15%, сейчас – 80%. Здесь есть реанимация, хирургия, специалисты с отличными знаниями и, что немаловажно, энтузиазмом. Если добавить к этому финансовую и административную поддержку, можно сделать Новокузнецк одним из самых сильных российских центров помощи онкобольным детям.  

Решение проблемы детской онкологии невозможно без ранней диагностики. И ей в Кузбассе нужно уделить первостепенное внимание.

С первичным медицинским звеном должна идти постоянная образовательная работа, а для родителей глава региона даже предложил специалистам разработать что-то вроде памяток или методичек, чтобы не пропустить опасные симптомы. Программа реновации медицинского оборудования в Кузбассе разработана. Но во время встречи губернатора с онкогематологами стало очевидно: списки нужно дополнять. Например, отделение в Новокузнецке, где лечат лейкозы, нуждается также в камере для облучения компонентов крови. И на юге, и на севере региона должны быть цитометры — приборы для определения числа клеток. Тем более, что они послужат как маленьким, так и взрослым пациентам.

Помимо оборудования нужно привлекать медицинские кадры. Московские коллеги советуют для мотивирования специалистов подумать и о других стимулах. Детская онкогематология требует особой касты врачей. 

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