В Новокузнецке обсудили развитие службы детской онкогематологии в Кузбассе

Эта тема стала главной на круглом столе под председательством губернатора Сергея Цивилева и генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Галины Новичковой.

Сергей Цивилев и Галина Новичкова посетили Новокузнецкую горбольницу №4 и оценили возможности отделения детской онкологии и гематологии. В круглом столе также приняли участие начальник областного департамента охраны здоровья населения Михаил Малин, главный областной детский специалист онколог Марина Горошкова, директор Территориального фонда ОМС Кемеровской области Алексей Цигельник, главный врач областного онкологического диспансера Виктор Луценко и другие специалисты.

Одним из первых вопросов обсуждения стала своевременная диагностика онкозаболеваний.

«Наш выбор — решать проблемы в лечении онкологии, в том числе и детской, комплексно. От преобразования первичного звена и ранней диагностики до развития крупных онкологических центров. Таких центров в Кузбассе будет два — в Кемерове и Новокузнецке. Также мы намерены создать современный центр детской онкологии и гематологии в Новокузнецке», — отметил губернатор.

Сергей Цивилев также поддержал предложение о введение в регионе таких понятий как «онконастороженность» и «онкообразованность» врачей и родителей, а также о создании методического пособия по этим направлениям. По мнению специалистов, эти меры являются малозатратными, но дают хороший эффект.

Также была рассмотрена тема привлечения в медицину молодых специалистов.

Галина Новичкова подчеркнула, что современные онкологи должны обладать глубокими медицинскими знаниями, владеть английским языком для чтения современной медицинской литературы, постоянно повышать свою квалификацию. Для привлечения такой мотивированной молодежи необходимо внедрять дополнительные меры стимулирования, повышать заинтересованность как в получении образования, так и в дальнейшей работе в регионах.

«Для того, чтобы вывести лечение онкологии на более высокий уровень, необходимо выполнить ряд задач. Первыми шагами должны стать модернизация больниц и подготовка кадров. Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева готов оказать помощь в создании центра детской онкологии и гематологии в Новокузнецке», — отметила Галина Новичкова.

Руководитель центра затронула тему развития в регионе молекулярной диагностики: «Это очень сложная отрасль медицины. Нужно знать расшифровку самых сложных исследований, знать все осложнения. Здесь нужны очень образованные, мотивированные врачи высоко уровня».

Сергей Цивилев предложил включить специалистов в области молекулярной диагностики в список дефицитных специальностей, которым из областного бюджета положена выплата в размере одного миллиона рублей при устройстве на работу в медучреждения региона.

«Все предложения, прозвучавшие на круглом столе, будут внесены в протокол и запущены в работу. Будет составлен план действий, чтобы достичь положительных результатов», — подчеркнул губернатор.

С докладом выступила главный детский онколог Кузбасса Марина Горошкова. По ее данным, заболеваемость злокачественными новообразованиями у детей в Кузбассе составляет 12,4 случая на 100 тыс. населения детского возраста (в РФ — 12,6 на 100 тыс. детского населения). В настоящее время на диспансерном учете в Кузбассе состоят 473 ребенка с онкологическими заболеваниями. Чаще всего у детей выявляются опухоли крови и кроветворной ткани (37,5%). «Необходимо отметить, что в 70-80 % случаев проводимая современная программная терапия позволяет достичь выхода в ремиссию», – рассказала Марина Горошкова.

Как отметила главный специалист, сегодня кузбасские врачи имеют возможность проводить специализированную диагностику для определения типа онкозаболевания и подбора соответствующего лечения во взаимодействии с федеральными клиниками. Это иммунологический анализ опухолевых клеток, молекулярно-генетическое исследование клеток и иммуногистохимический анализ ткани опухоли. Сейчас эти исследования для кузбасских пациентов проводят федеральные центры высокого уровня, в том числе центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

По данным детских онкологов, сегодня у 76 % пациентов заболевания диагностируются на III-IV стадии, когда вероятность ремиссии снижается. При выявлении болезни на первых стадиях почти в 100 % случаев удается успешно победить заболевание.

Главный врач областного онкологического диспансера Виктор Луценко отметил, что в регионе проводится модернизация онкологической службы, в том числе детского направления. В планах – закупка нового оборудования, которое улучшит диагностику. Так, в начале ноября этого года в Областной детской клинической больнице заработает новый аппарат МРТ.