Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Чудом избежать ДТП удалось в Калтане. Сотрудники ГИБДД во время рейдового мероприятия задержали автолюбителя, находящегося в нетрезвом состоянии. Теперь мужчину ждёт суд.

В Белове местный житель осуждён за незаконное изготовление и хранение оружия и боеприпасов. У него изъяли пули и порох. А в гараже полицейские обнаружили сигнальный пистолет. Суд вынес обвинительный приговор. В качестве наказания ему назначено 2 года лишения свободы условно.

Междуреченец задержан за выращивание наркосодержащего растения. Во дворе мужчины полицейские обнаружили четыре куста конопли. Теперь хозяину «огорода» грозит до трёх лет лишения свободы.

Пять грибников заблудились в Кузбассе за один день. Первый сигнал спасателям поступил из кемеровской деревни Осиновка: пропали трое человек. Прибывшие по вызову специалисты со служебными собаками быстро отыскали людей. Еще две женщины пропали в Барановке. По геолокации в мобильном телефоне они смогли передать диспетчеру координаты. Это помогло спасателям оперативно их найти.

Готовность городского транспорта в Кемерове к зиме составила 50% — 474 единицы техники. Это автобусы, троллейбусы и трамваи. Проведена ревизия ходовых агрегатов и двигателей, выполнен ремонт корпусов, электрических систем, отопительных приборов, заменены покрышки колёс. Завершить подготовку к морозам планируется к концу октября.