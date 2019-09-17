Курс на развитие: глава Беловского городского округа Алексей Курносов поделился планами преобразования территории

Подготовка к празднованию Дня шахтёра 2020 — на старте. Готовится принимать гостей Белово — город, на территории которого 168 лет назад была построена первая кузбасская шахта.

Планами преобразований, а также итогами проделанной работы за несколько часов до инаугурации с журналистами поделился избранный на второй срок глава территории — Алексей Курносов.

В географическом центре Кузбасса, а в ближайший год — в центре подготовки к областному Дню шахтёра. Белово. Молодой, активный, открытый. Таким город позиционирует себя. Во всех сферах жизни стремится соответствовать выбранному курсу. Работать в темпе, который задан сегодня в Кузбассе.

Диалог с жителями. Один из обязательных принципов работы. Личные встречи в посёлках городского округа помогают постоянно держать руку на пульсе событий. Ремонт дорог, школ, благоустройство, вывоз мусора и целый ряд других важных задач. Решают сообща, шаг за шагом.

С монозависимостью здесь не борются. Эту экономическую особенность здесь сделали инструментом для привлечения крупных холдингов с мировым именем. Белово теперь можно назвать развивающимся сервисным кластером. Здесь собирают, а возможно будут и производить карьерную технику.

Предстоящий День шахтёра поможет исполнить давнюю мечту жителей города. Из федерального и регионального бюджетов направлен 1 млрд рублей на строительство четырехэтажного комплекса «Металлург» с бассейном, игровыми залами и гостиницей. Согласно региональным стандартам предстоит благоустройство прилегающей к объекту территории.

Большие планы глава города строит и в отношении развития Беловского водохранилища. Кстати, этот водный объект будет частью празднования «Дня шахтёра — 2020», которую пока не разглашают. В ближайшее время Правительство региона должно утвердить список объектов, которые войдут в программу подготовки к празднику. Но уже известно, что в городе построят автовокзал, детский сад, школу, отремонтируют центральную улицу.