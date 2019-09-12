Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Два рейса из Кемерова отменят. В эти выходные в аэропорту имени Алексея Леонова состоятся последние в этом году авиарейсы до Сочи и Симферополя. Будут ли они продлены, пока не известно.

Три новых передвижных маммографа начали движение по региону. До конца года по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» не менее пяти тысяч кузбасских женщин — жительниц отдаленных деревень и посёлков области — смогут пройти обследование на современном оборудовании.

В Кузбассе накануне выпал первый снег. Пользователи соцсетей поделились фото и видео горы Мустаг. Рано утром 12 сентября она стала белой от зимних осадков.

Калтанские пенсионеры приняли участие в спартакиаде для тех, кому за 50. За чемпионский титул вели борьбу четыре команды. Соревновались в скандинавской ходьбе, ведении мяча ногой и других видах спорта.

Междуреченская библиотека получила пять миллионов на переоснащение по национальному проекту «Культура». Уже закуплена мебель, приобретена оргтехника. Поступила и новая литература, которая сейчас проходит обработку.