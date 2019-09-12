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Другие новости 12.09.2019

Кузбасс культурный: в регионе стартовал новый театральный сезон

Время открытий. В Кузбассе начался новый театральный сезон. Зрителей ждут премьеры и эксперименты от артистов и режиссеров. Буквально через месяц откроется межрегиональный фестиваль «Кузбасс-fest: театр здесь!».

Камерность, близость, индивидуальность. Мировая тенденция — когда театр спускается с большой сцены в маленький зал — не обошла и кузбасского зрителя. Масштабные декорации и костюмы уходят в прошлое. А каждый человек может стать участником спектакля или уличного перформанса. Обновленный фестиваль «Кузбасс-fest: театр здесь» пройдет в октябре и объединит несколько современных тенденций.

Также в программе конкурсные показы и образовательные мастер-классы. Новый театральный сезон будет принципиально отличаться тем, что зрители будут активно вовлечены в процесс постановок. Для этого на фестиваль приглашён необычный режиссёр.

В следующем году в регионе откроется «Школа креативных индустрий», где будут обучать профессиям будущего на стыке маркетинга, режиссуры и пиара. Чтобы узнать, какие сюрпризы ещё ждут зрителей, смотрите нашу программу «Афиша» в новом телевизионном сезоне.

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