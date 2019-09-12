Подарок к празднику: лучшим работникам лесного комплекса вручили ключи от новой спецтехники

С предстоящим торжеством лучших работников лесного комплекса региона поздравил губернатор Кузбасса.

Автомобили выстроены, как на парад. Но уже через несколько часов новенькая спецтехника для патрулирования лесных угодий, предупреждения и тушения природных пожаров заступит на дежурство.

Парк лесхозов и лесничеств с этого дня пополнили 15 машин: пожарная автоцистерна, тягачи КАМАЗ, вахтовые и патрульные автомобили. Вручил ключи и осмотрел технику губернатор Сергей Цивилев.

Это лишь часть новой техники. До конца года лесхозы получат 59 единиц машин различного назначения на общую сумму свыше 133 млн рублей. Так в регионе реализуются национальный проект «Экология» и региональный проект «Сохранение лесов».

На торжественном приёме в канун профессионального праздника награды вручили лучшим работникам лесного комплекса региона. На сегодняшний день в ведении трёхтысячного коллектива свыше 5,5 миллионов гектаров леса. 2/3 территории Кузбасса. Такое богатство важно сохранять и приумножать. В Кузбассе не только обновляют технику, но и создают свою методику обнаружения, оперативной локализации и предупреждения пожаров.