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Другие новости 11.09.2019

Комфортная городская среда: в Калтане завершается благоустройство придомовых территорий

Этот двор включили в программу преображения самым первым в 2019 году. Здесь заасфальтировали отмостки, пешеходные дорожки, расширили место для парковки автомобилей. Но только лишь этими работами жители решили не ограничиваться.

Уже в следующем году во дворе дома появятся новые деревья и кустарники. Установка лавочек и ограждений — тоже часть утвержденного плана ремонта. Они будут доставлены к месту назначения в ближайшие дни. Двор попал в 2019-ом году в программу реализации национального проекта «Жильё и комфортная среда».

Еще одна придомовая территория ждет благоустройства. Открытым остается вопрос ввода в эксплуатацию двора по улице Калинина. 

В конце сентября все работы, связанные с благоустройством, должны быть выполнены полностью. Это касается не только придомовых территорий, но и общественных пространств. Жители уже засекли обратный отсчет до момента, когда назовут свои дворы комфортными и благоустроенными.

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