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Другие новости 03.09.2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Стало известно, когда откроют «Сквер Ангелов» на месте кемеровской «Зимней вишни». На открытии реконструированной школы №7 губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, памятный сквер откроют в середине сентября.

Ленинский район Кемерова — стоит. В вечерние часы пик образовываются пробки на перекрестках бульвара Строителей. Всему виной новая работа светофора, отрегулированного два с половиной месяца назад. По словам водителей, длительность разрешающего сигнала не соответствует потоку машин. Страдает весь общественный транспорт, который проходит через эти перекрёстки.

Дожди и заморозки придут на неделе в Кузбасс. Синоптики дали прогноз на первую осеннюю декаду. По информации кемеровского Гидрометцентра, ночью в низинах столбики термометров опускаются на 1 градус ниже ноля. В дневное время суток температура воздуха продержится в районе +13-+18 градусов. Местами небольшие дожди, грозы.

С 6 сентября в регионе пройдет всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». В Кемерове — на линейном парке бульвара Строителей. Мастер-классы, конкурсы, игры — все посвящено одной теме — энергосбережение. Здесь же будут работать волонтеры проекта «Экодвор», где можно будет сдать старые батарейки, макулатуру и пластмассовые крышки. А 13 сентября в Новокузнецке пройдет вечерний велопробег.

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