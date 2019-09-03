Здоровье «на колесах»: в Кузбасс поступили три передвижных маммографа

В Кузбассе продолжается национальный проект «Здравоохранение». Кемеровский областной онкологический диспансер получил три передвижных маммографа для диагностики и раннего выявления рака молочной железы. Первые исследования начнутся уже на этой неделе.

Всего несколько минут, которые могут стоить жизни сотням женщин. Исследования в передвижном маммографе занимают 5 минут. Их результаты будут изучать региональные специалисты и врачи федеральных клиник, которые прошли курс обучения в Москве. При возникновении разночтений скрининг отправят в Минздрав России. Если хотя бы у одного врача будут сомнения, женщину отправят на дообследование. Три передвижных маммографа приобрели по национальному проекту «Здравоохранение».



В среднем один передвижной кабинет рассчитан на обслуживание 10 тысяч пациентов в год. Две машины будут курсировать по северу области и одна по югу. Исследования рекомендуют проводить всем женщинам старше 39 лет 1 раз в два года.



Новое оборудование — это часть работы по созданию регионального центра маммографического скрининга. Сейчас количество женщин больных раком молочной железы составляет 25% от общего количества людей в области с онкологическими заболеваниями. С появлением новых маммографов будут диагностировать онкологию на ранних стадиях, что поможет сохранить здоровье сотням женщин.