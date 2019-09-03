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Другие новости 03.09.2019

Свидетельство о рождении, полис ОМС, прививочный сертификат: полный набор документов теперь могут получить посетительницы кемеровского роддома

Свидетельство о рождении, полис ОМС, прививочный сертификат: полный набор документов теперь могут получить посетительницы кемеровского роддома

Такая услуга стала доступна в отремонтированном родильном доме Областной детской клинической больницы. Решение призвано избавить новоиспеченных родителей от хлопотного оформления документов. Также возможность получить свидетельство о рождении есть и у иногородних женщин, приехавших рожать в кемеровском медучреждении. Первые пациенты уже оценили качество и удобство данной услуги.

Удобство оформления документов – лишь небольшая часть преобразований, которые были сделаны. Капитально отремонтировано отделение патологии беременности ОДКБ. В акушерском отделении произведена перепланировка и отремонтированы палаты, чтобы пациенткам было уютно. Ординаторские и комнаты отдыха для врачей также стали более комфортными.

В отделении произведена замена пожарной сигнализации, сантехники, радиаторов, стеновых панелей, отремонтированы душевые, обновлена мебель. Прежнее освещение заменено на современное — энергосберегающее. Для комфортного пребывания женщин в учреждении закуплена бытовая техника: холодильники, электрочайники, микроволновка.

Прогресс коснулся и медицинского оборудования. В роддоме появились две открытые реанимационные системы для новорожденных. Приобретены мобильные операционные столы в операционные.

Обновленное медучреждение посетил глава региона Сергей Цивилев.

«Очень важно, что роддом, куда приезжают женщины со всего Кузбасса, стал не только красивее и уютнее! Главное в любом медучреждении — «начинка»! Это современное оборудование для помощи мамам и малышам, которое закупается регулярно», — подчеркнул губернатор.

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